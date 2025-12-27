２８年ロサンゼルス五輪世代で構成されるＵ―２２日本代表が２７日、「ＩＢＡＲＡＫＩＮｅｘｔＧｅｎｅｒａｔｉｏｎＣｕｐ２０２５」の決勝戦でＵ―２１ＡＬＬＩＢＡＲＡＫＩ（オール茨城）に６―１で勝利し、優勝した。前半にＦＷンワディケ・ウチェブライアン世雄、ＭＦ川合徳孟、ＦＷ久米遥太がゴールを決めると、後半にもＭＦ石渡ネルソン、ＦＷ道脇豊、ＭＦ佐藤龍之介が立て続けにネットを揺らした。２４日の