【リヤド（サウジアラビア）２７日＝勝田成紀】前ＷＢＡ＆ＷＢＣ世界フライ級統一王者・寺地拳四朗（３３）＝ＢＭＢ＝が世界３階級制覇を懸けて挑戦する予定だったＩＢＦ世界スーパーフライ級タイトルマッチが、試合当日に中止となった。ＩＢＦ世界同級王者ウィリバルド・ガルシア（３６）＝メキシコ＝が２６日の公開計量後に体調を崩し、同日深夜に寺地陣営に試合ができない旨の連絡があったという。代替試合も行われなかった。