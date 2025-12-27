陸上男子１１０メートル障害で世界選手権東京大会５位入賞を果たした村竹ラシッド（２３）＝ＪＡＬ＝が２７日、中山競馬場で行われた「中山大障害」（Ｊ・Ｇ１）の表彰式でプレゼンターを務めた。レース終了後にはパドックで、有馬記念前夜祭スペシャルトークショーに出演。Ｇ１を５勝した名馬・ドウデュースを好きになったきっかけを語った。今年９月、村竹が大ファンと公言する武豊騎手（５６）＝栗東・フリー＝が「東京２０