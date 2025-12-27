川口オートのスーパースターフェスタは初日を終え、10Rで女子選手の今年の頂点を決するSSガールズ王座決定戦が行われた。勝ったのは繰り上がりで大舞台に挑んだ初出場の三宅真央だった。新井日和（22＝伊勢崎）は懸命の追い上げを見せたが3着まで。スタートは決めたが周囲も速く、8枠が最後まで響いた。「車は良くなっていましたが…。もう少し、道中で余裕があったら良かったのかな。難しいですね、やっぱり」Vに一番近い