俳優・高杉真宙（２９）が２７日、フジテレビ系「めざましどようび」のロケ企画にＶＴＲ出演した。高杉は２３日、女優・波瑠（３４）との結婚を電撃発表したばかり。２人は２３年のドラマ「わたしのお嫁くん」で共演しており、ゲームが共通の趣味というのも話題になった。海鮮バイキング店でのロケ。ＴＢＳ日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」の騎手役でおなじみとなった金髪姿で、「僕のダメなところが、好きなモノを後回し