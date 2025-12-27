お笑い芸人の吉田バスケットボール（30）が27日までに、自身のインスタグラムを更新。1年間続けてきた小銭貯金の金額を明かした。吉田は2024年12月25日から1年間、その日の財布に入っていた小銭を箱に入れて貯めていた。26日早朝に銀行へ向かって計算してきたといい、結果は21万5198円。総硬貨枚数は約3000枚で、手数料3300円を引かれてちょうど21万円ほどが手元に残ったという。金額は後輩との旅行資金に充てることを公言しており