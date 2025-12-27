第105回全国高校ラグビー大会は27日、大阪府東大阪市の花園ラグビー場で開幕した。記念大会で例年より5校多い56校が出場。開会式後に1回戦が始まり、5大会ぶり出場の筑紫（福岡第2）、大分東明などが勝って2回戦へ進んだ。筑紫は城東に（徳島）に33―5で勝利。大分東明は若狭東（福井）に73―0で大勝した。鹿児島実は22―14でコザ（沖縄）を破った。前回準優勝の東海大大阪仰星（大阪第1）は137―0で坂出第一（香川）に圧勝