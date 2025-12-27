¹âºê»Ô¤Î¿ºÌ¾¿À¼Ò¤Ç¤Ï¹ñ¤Î»ØÄê½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¤Ç¤¢¤ëËÜ¼Ò¡¦Ê¾ÅÂ¡¦ÇÒÅÂ¤Î²þ½¤¹©»ö¤¬½ªÎ»¤·¡¢¿·¤·¤¤Ç¯¤òÁ°¤Ë»²ÇÒ¤¬ºÆ³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¿ºÌ¾»³¤ÎÃæÊ¢¤Î¿ºÌ¾¿À¼Ò¤Ï¡¢Ï·µà²½¤ËÈ¼¤¤£²£°£±£·Ç¯¤«¤é¹ñ¤Î»ØÄê½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¤Î²þ½¤¹©»ö¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ º£·î¡¢¹©»ö¤¬½ªÎ»¤·¤¿¤Î¤Ï¿À¼Ò¤ÎºÇ¤â½ÅÍ×¤ÊÉôÊ¬¤Ç¤¢¤ë¡ÖËÜ¼Ò¡¦Ê¾ÅÂ¡¦ÇÒÅÂ¡×¤Ç¡¢Ìó£´Ç¯¤Ö¤ê¤Ë»²ÇÒ¤¬ºÆ³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£²þ½¤¹©»ö¤Ç¤ÏÂÑ¿ÌÊä¶¯¤ä²°º¬¤ò¤Õ¤­ÂØ¤¨¤¿¤Û¤«¡¢¼¿¤äÄ¦¹ï¤òÅÉ¤êÄ¾¤·¡¢¶âÇó¤ÎÅ½¤êÂØ¤¨¤â