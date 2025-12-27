¤ß¤Ê¤«¤ßÄ®¤Î´Ø±Û¼«Æ°¼ÖÆ»²¼¤ê¤Ç¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤Ê¤É£¶£·Âæ¤¬Íí¤à»ö¸Î¤¬¤¢¤ê£²¿Í¤¬»àË´¡¢£²£¶¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢£²£¶Æü¸á¸å£·»þÈ¾¤´¤í¡¢¤ß¤Ê¤«¤ßÄ®¤Î´Ø±Û¼«Æ°¼ÖÆ»²¼¤ê¿å¾å¥¤¥ó¥¿ー¥Á¥§¥ó¥¸¤Î½Ð¸ýÉÕ¶á¤ÇÃæ·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤¬Àã¤È¤ß¤é¤ì¤ë±Æ¶Á¤Ç¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¡¢²£¸þ¤­¤ËÆ»Ï©¤ò¤Õ¤µ¤¤¤ÇÄä»ß¤·¤¿¤È¤³¤í¤ËÂç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤¬ÄÉÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ Èò¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿¸åÂ³¤Î¼Ö¤¬¼¡¡¹¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤ß¡¢¾èÍÑ¼Ö¤ä¥È¥é¥Ã¥¯¤Ê¤É£¶£·Âæ¤¬Íí¤à»ö¸Î¤È