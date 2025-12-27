【ポイント】・今回の寒気は峠を越えた。28日（日）は穏やかで寒さも緩む。・30日（火）にかけて、太平洋側は大掃除や買い出し日和。・大みそかから元日にかけての年越しは再び厳しい寒さ。・初日の出は太平洋側で期待できるが、万全の寒さ対策で。【全国の天気】今回の強い寒気は抜けて、28日（日）は寒さが緩むでしょう。移動性の高気圧に覆われ、穏やかな天気になりそうです。28日（日）は日本海側でも雪がやみ、西日本や東日本