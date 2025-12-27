徳島・池田で甲子園優勝投手となりプロ野球の南海、大洋・横浜でプレーした、現ＤｅＮＡ職員の畠山準氏が２７日、自身のインスタグラムを更新。「毎年恒例の『３９野球会』が昨夜開催されましたよ。久し振りに会う同期の皆と楽しい時間でした」などとつづり、１９６４（昭和３９）年度生まれによる同期会の集合写真を投稿した。「今回の目玉は、我らの同期の中でも一番のスーパースター☆荒木大輔さんが初参加してくれました」