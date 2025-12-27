ＳＫＥ４８の入内嶋涼（２６）が２７日、都内で１ｓｔ写真集「さやけき光」（白夜書房）発売記念イベントを開催した。入内嶋は気合を込め、ひざ上のミニスカートにオフショルダーの衣装で登場した。同写真集の撮影場所は、鹿児島県・奄美大島と地元の神奈川県。自然あふれる奄美の海や原生林、プールなど解放感たっぷりのカットはもちろんのこと、ホテルでの初ランジェリーなど「普段だったら見せたくない姿も見せていた」と