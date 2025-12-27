新潟市の12月市議会が閉会し、総額約300億円の一般会計補整予算案が全会一致で可決されました。このうち、食料品の物価高対策として、国の交付金を活用したすべての市民1人あたり3000円の現金給付事業には27億5000万円が計上されています。市議会閉会後、中原八一市長は報道陣の取材に対し、「できるだけ速やかに現在の物価高騰に対する市民のみなさまのお困りごとに対して新潟市として支援していきたい」と話しました。また、現金