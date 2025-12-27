¥¿¥ì¥ó¥È¡¦´Øº¬¶Ð¤¬£²£·Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö´Øº¬¶Ð¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ò¹¹¿·¡££Ô£Â£Ó·Ï¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¥×¥ì¥Ð¥È¡ª¡ª¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£·ÝÇ½¿Í¤¬ÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎºÍÇ½¤ò¶¥¤¦¡Ö¥×¥ì¥Ð¥È¡ª¡ª¡×¤Ç¡¢´Øº¬¤Ï¿Íµ¤´ë²è¤ÎÇÐ¶ç¤Ë£²ÅÙ½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¡Ø¥×¥ì¥Ð¥È¡ª¡ª¡Ù¤ÎÇÐ¶ç¤Ã¤Æ¥Þ¥¸¥á¤Ë¤ä¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©ËÍ¤Ï¤½¤³¤ò¤µ¡¢ÊÑ¤¨¤¿¤¯¤Æ¡¢ËÍ¤À¤±¤Ï°ã¤¦¤µ¡¢ÊÑ¤ÊÇÐ¶ç¤ò½ñ¤¤¤Æ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×