◆全国高校ラグビー第１日▽１回戦早実３９―１４石見智翠館（２７日・花園）２大会ぶりに花園に帰ってきた早実は、石見智翠館に勝利した。出場２大会ぶりに初戦突破となった。立ち上がりから迫力を持って相手にぶつかると、前半７分にペナルティーゴールで先制に成功した。その３分後にトライを許して逆転されたが、同１１分にＳＨ梅沢遊輝（３年）がキックチャージに成功。ボールを奪ってそのまま再逆転となるトライをマ