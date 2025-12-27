川口オートのスーパースターフェスタは初日を終え、10Rで女子選手の今年の頂点を決するSSガールズ王座決定戦が行われた。勝ったのは繰り上がりで大舞台に挑んだ初出場の三宅真央だった。高橋絵莉子（29＝伊勢崎）は懸命に三宅を追いかけたが2着。連覇は成らなかった。「行きたい、行きたいでその分、タイヤに負担がかかっていた。道中でタイヤを使いすぎた」レース後半、明らかに安定性を欠いた。タイヤは悲鳴を上げ、ここ一