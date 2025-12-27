香取慎吾が、テレビ東京系バラエティー「三ツ星☆MAP」（26年1月4日午後10時15分）に出演することが27日、分かった。全国のまだ見ぬ穴場観光地を探すお忍び調査バラエティー。お笑いコンビ、見取り図の盛山晋太郎、タレント松村沙友里と3人で、プライベートを装い調査する。訪れるのは、超メジャー観光地の日光東照宮周辺。栃木県民ですらよく知らない町「高根沢町」を覆面調査する。初めましての3人は、最初こそぎこちなさがあっ