箱根駅伝で3連覇を狙う青山学院大学の選手たちが、この秋、妙高市で強化合宿を行いました。今大会もユニフォームに妙高市のロゴを付けて走る選手たち。箱根への意気込みを取材しました。 青学大が妙高で合宿 2025年9月。妙高の地を駆け抜けるフレッシュグリーンのユニフォーム。青山学院大学・陸上競技部の選手たちです。新潟県妙高市で強化合宿を行いました。 箱根駅伝3連覇を目指す 青山学院大学は、