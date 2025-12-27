清水エスパルスを退団していた乾貴士の新天地はどこになるのか。12月27日にヴィッセル神戸が、去就が注目されていた37歳MFの加入を発表した。同日に乾が自身のSNSを更新。「リリースにもあった通り、ヴィッセル神戸に移籍する事になりました！！」と綴る。「今から楽しみでしかありません！またJ１でやれる！そして、ACLもある！！」 新天地でのプレーに奮い立つ。胸を躍らせている。「ヴィッセル神戸の力になれるよう