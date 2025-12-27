世界を股にかけるブラジル人ジャーナリストで、かつてFIFAの広報スタッフとしても活躍したリカルド・セティオン記者が26年北中米ワールドカップ（W杯）の優勝候補について言及した。「優勝候補なら、アルゼンチン、ブラジル、ドイツ、スペイン、イングランド、フランスの“ビッグ６”だ。これに異を唱える者は少ないだろう」この回答自体に驚きはないが、同記者はこのビッグ６の牙城を崩しうるサプライズチーム候補の一つとし