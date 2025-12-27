¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û ILLIT¤¬¡Ø2025 SBS ²ÎÍØÂçÅµ¡Ù¤Ç¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ë½Ð±é¤·¡¢1st Single Album¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖNOT CUTE ANYMORE¡×¤È3rd Mini Album¤Î¼ýÏ¿¶Ê¡Öjellyous¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£ ¢£WONHEE¤¬BOYNEXTDOOR¤ÎWOONHAK¤È¶¦¤ËÆÃÊÌ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖÀã¤À¤ë¤Þ¥º¡×¤ò·ëÀ® ¤³¤ÎÆüILLIT¤Ï¿ÀÈëÅª¤Ê¡ÖÍ©Îî²Ö²Ç¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢»ëÀþ¤ò½¸¤á¤¿¡£¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤ÎÇúÈ¯Åª¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー