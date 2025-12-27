ドネア戦から10日…尚弥戦のために現地入りボクシングのWBA世界バンタム級王者・堤聖也（角海老宝石）が意外な場所から連続で報告した最新情報に、ファンが驚いている。「行くんかい！」「回復力すごっ！」「来てるんや！」とコメントが並んだ。堤は17日、両国国技館で行われた団体内統一戦でWBA世界同級暫定王者だったノニト・ドネア（フィリピン）に2-1の判定勝ちを収めた。鼻から大出血する死闘となり、翌日の会見では顔を