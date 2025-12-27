±§Ãè¤ÈÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÃæ·Ñ¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ISS¡Ê¹ñºÝ±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¤Ë2ÅÙÌÜ¤ÎÂÚºß¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë±§ÃèÈô¹Ô»Î¤ÎÌý°æµµÈþÌé¤µ¤ó¤Ë¡¢Æ£°æµ®É§¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£Ã£À®¤·¤¿¡ÈºÇÂç¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡É¤ä´Ä¶­ÌäÂê¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¢£Âç·¿¥Ð¥¹¤¬¤¹¤Ã¤Ý¤êÆþ¤ë¡Ö¤­¤Ü¤¦¡×Ìý°æ¤µ¤ó¡ÖÆ£°æ¤µ¤ó¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£¤½¤Á¤é¤Ï¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©JAXA±§ÃèÈô¹Ô»Î¤ÎÌý°æµµÈþÌé¤Ç¤¹¡£ÃÏ¾å¤«¤é400kmÎ¥¤ì¤¿¹ñºÝ±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç