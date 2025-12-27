27日は全国的に厳しい冷え込みとなりました。そんな中、各地で進む新年の準備では、冬休みを迎えた子供たちから元気な声が聞こえています。最高気温が6.4度と今シーズン最も低くなった東京都心。三社様の愛称で親しまれている浅草神社で27日、子供たちが餅つきにチャレンジしました。「よいしょ」の声に合わせて、自分の背丈ほどあるきねを使って力一杯、餅をつきます。つきたての餅で、みんなで正月用の鏡餅を作りました。新年ま