EXILE¤¬27Æü¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¥Ê¥´¥ä¤Ç¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¡ÖTHE REASON¡×Ì¾¸Å²°¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£Ìó3Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¡£EXILE¤ÈEXILE TRIBE¤Î·×20¿Í¤Ç¡ÖReason¡ÝPlanet Earth Ver¡¥¡Ý¡×¡ÖChoo Choo TRAIN¡×¡ÖLovers Again¡×¡ÖRising Sun¡×¤ä¡¢¿·¶Ê¡ÖGet¡Ýgo¡ª¡×¡ÖSmile¡×¤Ê¤ÉÁ´30¶Ê¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£3Ëü¿Í¤Ë°¦¡¢Ì´¡¢¹¬¤»¤òÆÏ¤±¡¢EXILE¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡ÈÍýÍ³¡É¤òÆÏ¤±¤¿¡£ÍèÇ¯¤ÏLDH¤Î6Ç¯¤Ë1ÅÙ¤Îº×Åµ¡ÖPERFECT YEAR 2026¡×¡£ËÜÊÔ¤¬½ª¤ï¤ë