Photo: シラクマ じっくり時間がある年末年始だからこそ、スマホを忘れて「ボードゲーム」なんてどうでしょう？ ひとりでもみんなでも遊べる、ボードゲームを集めました。クセになる感覚。頭脳派ボドゲは面白い Photo: シラクマ 普段使わない頭の部分をフル稼働させてくれる｢頭脳派ボドゲ｣としておすすめした