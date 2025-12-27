NTTドコモは、2026年1月から「dポイント」「d払い」においておトクなキャンペーンを、鎌倉パスタ、サンプル百貨店、スマホ給油(伊藤忠エネクス)、エディオンネットショップにて開催する。1月開始の「dポイント」「d払い」キャンペーン○鎌倉パスタにてdポイント山分けキャンペーン実施(2026年1月17日〜)鎌倉パスタでは、2026年1月17日〜2月15日の期間で、鎌倉パスタのdポイント対象店舗にて「【鎌倉パスタ】dポイント山分けキャン