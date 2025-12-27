ÀÎ¤«¤é¡¢¥Ø¥Ó¤ÎÈ´¤±¤¬¤é¤Ï±ïµ¯¤¬ÎÉ¤¤¤È¤µ¤ì¡¢¡ÖºâÉÛ¤Î¤Ê¤«¤ËÆþ¤ì¤¿¤ê¾þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¶â±¿¥¢¥Ã¥×¤Ê¤É¤Î³«±¿¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£°ÊÁ°¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¸«¤Ä¤±¤¿¥Ø¥Ó¤ÎÈ´¤±¤¬¤é¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Öº£Ç¯¤ÏÌ¦Ç¯¤ä¤·¡¢¥Ø¥Ó¤ÎÈ´¤±¤¬¤é¤ò1Ç¯´Ö¸¼´Ø¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¶â±¿¤Ï¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¸¡¾Ú¤ò¡¢2025Ç¯1·î¤è¤ê³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤ÇÀ¸·×¤òÎ©¤Æ¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢»Å»ö¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤É¼ýÆþ¤¬