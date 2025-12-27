歌手のＣｈａｒａが、長女でモデルのＳＵＭＩＲＥ、長男で俳優やシンガー・ソングライター、モデルのＨＩＭＩこと佐藤緋美（ひみ）との親子ショットを公開した。Ｃｈａｒａは２７日、自身のインスタグラムを更新。「久しぶりの家族写真２５日のやつ今年のケーキ」と記し、エプロン姿での長女、長男とのスリーショットとケーキの写真を投稿。「クリスマスの掃除が終わらないけどまぁいっかーお正月はすぐそこですね」とつづ