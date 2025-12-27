テレビアニメ『あかね噺』（テレビ朝日 2026年4月放送）の追加キャストが発表された。阿良川魁生役は塩野瑛久が担当する。【画像】めっちゃイケメン声優！阿良川魁生役の塩野瑛久塩野は「今回オーディションを経て作品への参加が決まったのですが、台詞をいただいてから実際にマイクの前に立ち演じ終えるまではただただ自分のできる精一杯をぶつけることに必死でした。アニメが好きだからこそ、そこに携わる方々に最大級のリス