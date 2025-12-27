10Âå¤Î½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤òÍ¶²ý¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿·§ËÜ»Ô¤ÎÃËÀ­¡Ê27¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·§ËÜÃÏ¸¡¤Ï12·î26ÆüÉÕ¤ÇÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ­¤Ï¤³¤È¤·11·î¡¢¸©Æâ¤Ë½»¤à½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤¬Ì¤À®Ç¯¤Ç¤¢¤ë¤ÈÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼Ö¤Ë¾è¤»¤Æ¼«Âð¤ËÍ¶¤Ã¤¿Ì¤À®Ç¯¼ÔÍ¶²ý¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢12·î4Æü¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉÔµ¯ÁÊ¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·§ËÜÃÏ¸¡¤Ï¡Ö·º»öÁÊ¾ÙË¡¤Ë¤è¤êÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ç¤­¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£