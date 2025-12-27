·²ÇÏ¸©¤Î´Ø±Û¼«Æ°¼ÖÆ»¤Ç26ÆüÌë¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤Ê¤É60Âæ°Ê¾å¤¬Íí¤ß1¿Í¤¬»àË´¡¢26¿Í¤¬½Å·Ú½ý¤òÉé¤Ã¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢¿·¤¿¤ËÇ³¤¨¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÃæ¤«¤é1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£26Æü¸á¸å7»þÈ¾¤´¤í¡¢·²ÇÏ¸©¤Î´Ø±ÛÆ»²¼¤ê¤Î¿å¾å¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸ÉÕ¶á¤Ç¡¢Ï©ÌÌÅà·ë¤Ç¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¸åÂ³¼Ö¤¬ÄÉÆÍ¤·¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ60Âæ°Ê¾å¤¬Íí¤ß¼Ö20Âæ¤¬±ê¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë½÷À­¡Ê77¡Ë1¿Í¤Î»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È27Æü¡¢¿·¤¿¤Ë±ê¾å¤·¤¿Âç