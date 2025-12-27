アイドルグループ・乃木坂46の旅バラエティ番組『乃木坂46 6期生稼働中』(毎週金曜12:00〜配信予定)の第9回が5日、映像配信サービス・Leminoで独占配信を開始した。『乃木坂46 6期生稼働中』第9回より○「これ食べたかったやつだ〜!」と大はしゃぎ『乃木坂46 6期生稼働中』は、6期生初の旅バラエティ番組。2025年2月に加入したばかりの6期生が、過去に乃木坂46がライブを行った土地を巡り、体当たりのPR活動に挑む。自分たちの知名