● 年収1000万円を超えるパワーカップルや、数千万円を稼ぎ出す医師。一見、誰もが羨む「勝ち組」に見える彼らだが、その内情は意外と家計に余裕がないケースも珍しくないという。 「高収入の方であっても、実は老後に資金ショートしてしまうリスクは十分にあります」──こう語るのは、登録者数35万人超のYouTubeチャンネル『鳥海翔の騙されない金融学』の鳥海翔氏だ。稼げる人ほど、老後のリスクに気づきにくいのはなぜなのか。