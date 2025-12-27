俳優の小日向文世（７１）や「ドランクドラゴン」の塚地武雅（５４）らドラマ「緊急取調室」（テレビ朝日系）の出演者が、２７日までに更新されたＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「動画、はじめてみました【テレビ朝日公式】」に出演。撮影現場で盛り上がったことを明かした。小日向は「最初のころ、ウォシュレットの使い方で個人差があるっていうので、大笑いした記憶があります。ウォシュレットのお湯の当て方っていう。そういう話