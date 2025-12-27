【メガミデバイス9周年記念トークライブ】 12月27日18時より配信 コトブキヤは、配信番組「メガミデバイス9周年記念トークライブ」にて、「皇巫 ツクヨミ レガリア アナザー（仮称）」を発表した。2026年2月下旬にて予約受付を開始する。 「皇巫 ツクヨミ レガリア」を新たな姿でプラモデル化。黒と金を中心としたカラーリングととなっており、母性を感じさせるキャ