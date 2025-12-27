12·î26ÆüÀµ¸áº¢»ÍËü½½Ä®¤ÎÄ®Æ»¤Ç80Âå¤ÎÃËÀ­¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¼Ö¤¬³³²¼¤ËÅ¾Íî¤·»àË´¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ÍËü½½Ä®¹­À¥¤ÎÄ®Æ»¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È12·î26ÆüÀµ¸áº¢·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤¬Æ»Ï©ÏÆ¤ÎÌó30¥áー¥È¥ë¤«¤é50¥áー¥È¥ë²¼¤ËÅ¾Íî¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Ç·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿»ÍËü½½Ä®¹­À¥¤ÎÇÀ¶È¡¦µ×ÊÝ¼£Ì­¤µ¤ó¡Ê88ºÐ¡Ë¤¬ðô¿ñÂ»½ý¤Ë¤è¤ê»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤Ï¥¬ー¥É¥ìー¥ë¤¬¤Ê¤¯Æ»Éý¤Î¶¹¤¤