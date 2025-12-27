「ＡＳＥＡＮ三部作」中国・ベトナム編のロケ場所となった広西チワン族自治区東興市の国門景区（ベトナム国境）。（１０月３日撮影、東興＝新華社配信／戴聡）【新華社南寧12月27日】中国と東南アジア諸国の若者交流をテーマにした短編ドラマシリーズ「ASEAN三部作」の制作がこのほど本格的に始動した。ベトナム、タイ、インドネシアの若者との交流を描き、スマートフォンなどで気軽に楽しめる短編ドラマの形式を通じて、中国とA