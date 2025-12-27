¥³¥ó¥é¥Ã¥ÉÂçºå¤¬¡¢¥Ë¥³¥é¥¤ ¥Ðー¥°¥Þ¥ó ¥Õ¥é¥ïー¥º¡õ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¡ÖBlooms & Bites¡×¤ò³«ºÅ¡£²Ö¡¹¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¥¹¥¤ー¥Ä¤ä¥»¥¤¥Ü¥êー¤¬ÊÂ¤Ó¡¢ÃÏ¾å200m¤ÎÀä·Ê¤È¤È¤â¤Ë´®Ç½¤Ç¤­¤ëÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£´ü´Ö¤Ï2025Ç¯12·î18Æü¤«¤é2026Ç¯3·î1Æü¤Þ¤Ç¡£¥Æー¥Ö¥ë¤Ë¤ÏÆÃÊÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥×¥ê¥¶ー¥Ö¥É¥Õ¥é¥ïー¤â¾þ¤é¤ì¡¢Åß¤Î