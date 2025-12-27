タイとカンボジアの代表はタイ東部のチャンタブリー県とカンボジアのパイリン州の境界にある常設通関所で現地時間12月27日、国境地帯の軍事衝突をめぐる3回目の特別会議を行いました。双方は両国の停戦問題についての合意書に署名し、共同声明を発表しました。タイとカンボジアの国境地帯では7月24日に武力衝突が発生し、双方は互いに相手側を「国際法違反」と非難しました。双方は8月7日にマレーシアのクアラルンプールで開催され