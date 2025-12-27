27日にニッポン放送で放送された『ニッポン放送ショウアップナイター60周年 名球会ラジオ』に今季までヤクルトで監督を務めた郄津臣吾氏が登場し、リーグ連覇を達成した後、低迷が続いた原因について言及した。ヤクルトは高津監督のもと、21年と22年にリーグ連覇、21年には日本一を達成したが、23年と24年が5位、そして今季は最下位に終わった。高津氏は「どのチームにもあることだと思うんですけど、スワローズは昔か