◆第105回全国高校ラグビー大会1回戦筑紫33―5城東（27日・花園ラグビー場）5大会ぶり7度目出場の筑紫（福岡）は、高校日本代表候補のSO草場壮史（3年）が前半開始早々に先制トライを決めると、着々とトライを重ねて9大会連続出場の城東（徳島）を突き放し、初戦を突破した。マークされた草場がバックス陣を自在に動かした。14―0とリードしていた前半25分、右中間30メートル付近のスクラムから左へ展開し、草場からパス