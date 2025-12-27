Hiro¤¬Ê¤¤¤¤«¤Ö¤µ¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ä½÷Í¥¤Î»³ËÜÉñ¹á¤¬¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÌë¤Ë¸ø³«¤·¤¿?¥é¥Ö¥é¥Ö2¥·¥ç¥Ã¥È?¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö¤á¤ê¤¯¤ê¡×¤ÎÊ¸»ú¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ºòÇ¯10·î¤Ë·ëº§¤ò¸øÉ½¤·¤¿¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖMY FIRST STORY¡×¤ÎHiro¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡£¸ý¤ò¤È¤¬¤é¤»¤ë»³ËÜ¤Î¸å¤í¤«¤é¡¢Àå¤ò½Ð¤¹Hiro¤¬Ê¤¤¤¤«¤Ö¤µ¤ë¤è¤¦¤Ë¤¯¤Ã¤Ä¤­¡¢Ãç¤ÎÎÉ¤µ¤½¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤È¥Ï¡¼¥È¤Î³¨Ê¸»ú¤â