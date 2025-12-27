¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÂè104²óÁ´¹ñ¹â¹»Áª¼ê¸¢¤Ï28Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¡£2Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅìÊ¡²¬¤Ï¡¢º£µ¨¶ì¤·¤ß¤âÌ£¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢¹¶·âÎÏ¥¢¥Ã¥×¤ÇÅß¤ÎÂçÉñÂæ¤Ø¡£¡ÖÀÖ¤¤×ÂÀ±¡×¤¬4ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¤¤Ë¤¤¤¯¡£ ²áµî3ÅÙÍ¥¾¡¤ÎÅìÊ¡²¬¤ÏÁ°²óÂç²ñ¤Ç2015Ç¯ÅÙ°ÊÍè¤Î4¶¯Æþ¤ê¤òÃ£À®¤·¡¢Ì¾ÌçÉü³è¤Ø¤ÎÂ­³Ý¤«¤ê¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£¼ç¾­¤ÎFWóîÆ£Î°µ©¶õ¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ï¡Ö¡Ê½à·è¾¡¤È·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ë¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç2¾¡¤·¤ÆÍ¥¾¡¤ò¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£º£µ¨¤ÎÆ»¤Î