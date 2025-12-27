「ボクシング・フェザー級」（２７日、愛知県国際展示場）元世界３階級制覇王者ジョンリエル・カシメロ（フィリピン）が、再起戦で元ユーススーパーバンタム級王者の溝越斗夢（ＬＵＳＨ）に５回１分１０秒、ＴＫＯで勝利した。勝利直後のリング上でのインタビューでは「ルイス・ネリと戦いたい」と対戦を希望した。カシメロは１回は力強い左右のフックで攻撃。２回は溝越の右カウンターを被弾して一瞬、後退する場面もあった