£²£·Æü¸á¸å£³»þ£µ£µÊ¬º¢¡¢Âçºå»ÔÃæ±û¶èÆñÇÈ¤Î¸æÆ²¶Ú¤Ç¡¢ÄÌ¹Ô¿Í¤«¤é¡Ö¼Ö¤ÈÊâ¹Ô¼Ô¤Î¸òÄÌ»ö¸Î¤Ç¤±¤¬¿Í¤¬£³¿Í¡×¤È£±£±£¹ÈÖ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Âçºå»Ô¾ÃËÉ¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£±£°ºÐÌ¤Ëþ¤Î½÷»ù¡¢£²£°¡Á£³£°ºÐÂå¤ÎÃËÀ­£²¿Í¤Î·×£³¿Í¤¬Éé½ý¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â·Ú½ý¤È¤¤¤¦¡£¸½¾ì¤ÏÆî³¤ÆñÇÈ±Ø¤«¤éËÌÌó£²£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÈË²Ú³¹¡£ÂçºåÉÜ·ÙÆî½ð¤Ï¡¢¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿Âçºå»ÔÀ¸Ìî¶è¤ÎÃË¡Ê£¶£³¡Ë¤ò¼«Æ°¼Ö±¿Å¾»à½ý¹Ô°Ù½èÈ³Ë¡°ãÈ¿¡Ê²á¼º±¿Å¾Ã×½ý¡ËÍÆµ¿¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·