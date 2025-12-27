◇ＪＦＡ第４９回全日本Ｕ―１２サッカー選手権大会第２日（２７日、鹿児島ふれあいスポーツランド）１次ラウンド（Ｒ）の残り２４試合と決勝Ｒの１回戦を行い、ベスト８が決定した。過去３度の優勝を誇るクラブチームの雄・レジスタＦＣ（埼玉）は１次Ｒ３試合で計１３得点を挙げた自慢の攻撃力が爆発。決勝Ｒ１回戦でもジョガボーラ柏崎ＦＣ（新潟）を相手に１０点を奪取。堂々のベスト８進出を決めた。２年前の優勝チーム