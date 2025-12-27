明石家さんまが２７日放送のフジテレビ系「さんまウマ２０２５有馬記念直前スペシャル」に出演。競馬の収益を寄付した過去を明かした。有馬記念の思い出の名馬を振り返るコーナーで、「人生こういうもんか…と思わされた馬」として、ナリタブライアンを挙げたさんま。理由について「この馬が今で言うと３歳で有馬を取ったんですかね。２着がヒシアマゾンで、私かなりのお金を使いまして。ぶち込んだんですね。馬連で１点買