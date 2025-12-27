´ôÉì¸©ÈôÂÍ»Ô¤Ç12·î27Æü¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÁÇºà¤ò»È¤Ã¤¿¤·¤áÆìºî¤ê¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼«Á³¥¬¥¤¥É¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¥°¥ëー¥×¤¬ËèÇ¯³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¤ÇºÏÇÝ¤µ¤ì¤¿¡Ö¤¿¤«¤ä¤Þ¤â¤Á¡×¤È¤¤¤¦ÉÊ¼ï¤Î¥ï¥é¤ä¡¢800Ç¯¤ÎÅÁÅý¤ò¸Ø¤ë¡Ö»³ÃæÏÂ»æ¡×¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æºî¤ê¤Þ¤¹¡£»²²Ã¤·¤¿¿Æ»ÒÏ¢¤ì¤Ê¤É¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¶µ¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¾þ¤êÉÕ¤±¤ò¹©É×¤·¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¤·¤áÆì¤ò´°À®¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£