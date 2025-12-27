Àî¸ý¥ª¡¼¥È¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¥Õ¥§¥¹¥¿¤Ï½éÆü¤ò½ª¤¨¤¿¡£Á´¥ì¡¼¥¹½ªÎ»¸å¡¢SS²¦ºÂ·èÄêÀïÁÈ¤Ë¤è¤ë2ÆüÌÜ¤ÎÏÈ½çÃêÁª¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£½éÆü11R¤Ç¥í¥±¥Ã¥È¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¡¢ÎëÌÚ·½°ìÏº¡¢ÀÄ»³¼þÊ¿¤Î3Ãå¤Ë³ê¤ê¹þ¤ß¡¢¾¡Éé¶¯¤µ¤òÈäÏª¤·¤¿µÈÎÓÄ¾ÅÔ¡Ê27¡áÉÍ¾¾¡Ë¤Ïº¸¼ê¤ÇÃêÁª´ï¤ò²ó¤·¡¢¸«»ö¤Ë1ÏÈ¤ò¥²¥Ã¥È¡£¡ÖËÍ¤ÏÂç»ö¤Ê¶ÉÌÌ¤Ç¤Ï¤¤¤Ä¤âº¸¼ê¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¢¦11R¡Ê1¡Ëº´Æ£µ®Ìé¡Ê2¡Ë¹õÀîµþ²ð¡Ê3¡ËÀÄ»³¼þÊ¿¡Ê4¡Ëº´Æ£Îå¡Ê5¡ËÎëÌÚ¹¨